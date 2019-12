Verissimo oggi non va in onda | Ecco perché oggi non c’è Silvia Toffanin

Verissimo oggi non va in onda | Ecco perché oggi non c’è...

Verissimo non va in onda, ecco perché oggi Silvia Toffanin non è in televisione. Tutti i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare Mediaset per un po’.

Oggi, sabato 3 dicembre 2019, non andrà in onda “Verissimo”, il talk-show di Silvia Toffanin firmato Mediaset. Ecco perché la simpatica presentatrice ha deciso di abbandonare gli studi di registrazione per un po’, e quando potremo tornare ad assistere alle sue interviste in televisione.

Non c’è Verissimo in tv, ecco perché Silvia Toffanin ha abbandonato Mediaset

“Verissimo” oggi non va in onda perché durante la puntata di sabato scorso Silvia Toffanin si è congedata per le vacanze natalizie, sospendendo la messa in onda del talk-show. “Verissimo” tornerà con il suo solito orario da sabato 11 gennaio 2020. Nel frattempo la produzione ha augurato buone festività a tutti i suoi telespettatori, pubblicando diversi post di auguri su Instagram e condividendo con i follower le registrazioni più divertenti delle puntate di quest’anno.

