“Papà mi ama ancora?”, la risposta alla domanda del bimbo è tragica

Un papà affettuoso non si presenta per Natale, il figlio si sente abbandonato e la madre lo cerca disperatamente. Qualche giorno dopo la polizia scopre che è morto.

Sabato 22 dicembre Andrew e Holly avevano concordato che nel periodo di Natale il loro figlio Malachi avrebbe passato qualche giorno con il padre. La coppia si è separata quando il piccolo, adesso seienne, aveva 2 anni, ma in questi 4 anni il padre non aveva mai fatto mancare la sua presenza. Papà e figlio si vedevano in media 4 volte a settimana ed il loro rapporto era sano e stabile. L’idea, dunque, di passare il Natale insieme al genitore infiammava la fantasia del piccolo che attendeva con ansia il momento in cui Andrew sarebbe passato a prenderlo.

Il 23 dicembre, però, l’uomo non si è presentato. Holly ha pensato che si trattasse di un comportamento strano, poiché l’ex fidanzato era un padre eccezionale e quando avevano fissato i dettagli dell’incontro le era apparso entusiasta di passare qualche giorno insieme al figlio. Il piccolo Malachi ha cominciato a chiedere ossessivamente “Papà non mi ama più?”, ma la madre inizialmente gli diceva di non preoccuparsi. Passato anche il 24 dicembre, però, a preoccuparsi è stata lei. La donna ha cominciato a chiamarlo ripetutamente, ma il suo telefono risultava sempre spento. A quel punto le è apparso chiaro che qualcosa non andava.

Papà manca l’appuntamento con il figlio, a Santo Stefano si scopre che è morto

Sempre più preoccupata, Holly ha chiesto al suo attuale compagno di andare a controllare se stesse bene. L’uomo si è recato all’appartamento di Andrew e quando non gli ha risposto ha sfondato la porta per paura che fosse successo qualcosa di irreparabile. All’interno della casa, però, non c’era nessuno. Holly ha informato il padre di Andrew, il quale, preoccupato per l’improvvisa assenza del figlio ne ha denunciato la scomparsa alla polizia di Bournemouth.

Il giorno di Santo Stefano una pattuglia ha bussato alla porta del padre di Andrew e gli ha comunicato che il corpo privo di vita del figlio era stato trovato in strada. L’uomo ha effettuato il riconoscimento: se il viso risultava trasfigurato rendendo difficile riconoscerlo, i tatuaggi non lasciavano spazio alla speranza. Sulla morte misteriosa dell’uomo è stata aperta un’indagine, al momento non è chiara nemmeno la causa della morte. Dopo l’autopsia si potrà capire meglio cosa gli è successo.