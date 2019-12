Melissa Satta, l’accappatoio si apre e mostra tutto: fan in delirio

L’ultimo scatto di Melissa Satta ha mandato in visibilio i suoi fan: l’ex velina si mette il mascara in accappatoio e si nota come sotto non indossi nulla.

Melissa Satta ha ritrovato la serenità sentimentale quest’estate quando, dopo un periodo di separazione, si è riconciliata con il marito Kevin Prince Boateng. Da quando hanno ripreso a frequentarsi, l’ex velina ed il calciatore della Fiorentina sembrano più affiatati che mai. Melissa non si perde mai un incontro del marito e la si vede spesso nella tribuna vip del Franchi, e Boateng non perde occasione per postare una foto insieme all’amata compagna.

In questi giorni di vacanza, la coppia si è concessa una pausa relax nella splendida località sciistica di Saint Moritz. Nelle stories di Melissa è possibile ammirare la stupefacente bellezza dei panorami innevati e le attività che i due si concedono durante le giornate. Foto innocenti che permettono ai fan di osservare come passa le giornate la loro beniamina. A mettere un po’ di pepe e mostrare qualcosa di più piccante ci ha pensato Kevin Prince Boateng con un selfie che lascia intravedere parte delle grazie della sua amata.

Melissa Satta, sotto l’accappatoio niente, i fan vanno in delirio

Visualizza questo post su Instagram You know,I just need to be around love.Thats all ❤️ Un post condiviso da Kevin Prince Boateng (@princeboateng) in data: 27 Dic 2019 alle ore 2:48 PST

La foto in questione, pubblicata sul profilo del calciatore della Fiorentina, ci mostra la coppia che si prepara ad uscire. Dopo la doccia i due innamorati ultimano i preparativi davanti allo specchio. Kevin è a petto nudo, mentre Melissa, intenta a mettersi il mascara, è ancora in accappatoio. Avvolta dall’indumento, l’ex velina non si accorge che il movimento fatto per mettere il mascara fa aprire la parte superiore dell’accappatoio e lascia intravedere parte del suo prosperoso décolleté. Ad accorgersene sono i fan che cominciano a rilasciare commenti entusiastici volti a sottolineare la bellezza scultorea della showgirl sarda.