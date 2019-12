Chi è Marco Malvaldi, carriera e curiosità sullo scrittore italiano, noto come uno dei maggiori giallisti del nostro Paese: le sue opere.

Laureato in chimica, con la passione per la letteratura, Marco Malvaldi – classe 1974 – vincitore sia del Premio Isola d’Elba sia del Premio Castiglioncello per i suoi romanzi polizieschi, è uno dei giallisti italiani più noti e apprezzati. Viene spesso chiamato “Camilleri di Toscana” per il suo approccio al romanzo.

Carriera di Marco Malvaldi, uno dei maggiori giallisti italiani

Il personaggio principale dei romanzi di Marco Malvaldi è Massimo, il “barrista” e proprietario del sapiente BarLume che è costretto a svolgere il ruolo di investigatore nell’immaginaria località balneare toscana di Pineta. Tra i suoi romanzi più noti, La briscola in cinque, Il gioco delle tre carte, Il re dei giochi e La carta più alta. Inoltre, nel 2011 esce Odore di chiuso, romanzo storico con protagonista il famoso gastronomo del XIX secolo Pellegrino Artusi.

Successivamente, viene insignito del Premio “Isola d’Elba” Raffaello Brignetti e del Premio Castiglioncello, proprio per quel romanzo storico. Ha anche pubblicato una guida della sua città natale di Pisa chiamata Scacco alla Torre. Sull’uso del dialetto nelle sue opere, ha spiegato che viene utilizzato solo nelle conversazioni degli anziani, dei vecchi. Per lui, è una scelta obbligata, poiché praticamente l’intera storia è ambientata in un bar provinciale, e nelle discussioni nei bar si parla dialetto.