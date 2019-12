Dramma nel calcio: morto portiere Nino Malandrino, feriti 2 compagni

Dramma nel calcio: morto in un gravissimo incidente stradale il portiere Nino Malandrino, feriti 2 compagni di squadra che erano con lui.

Un lutto colpisce il mondo del calcio dilettantistico in Italia: il bilancio di un grave incidente è di un morto e 2 feriti. Antonio Malandrino – detto Nino -, di ruolo portiere del Rosolini, è morto in un incidente stradale avvenuto la notte del 28 dicembre intorno alle 3 sulla strada provinciale 26 tra Rosolini e Pachino. Insieme a lui si trovavano 2 compagni di squadra, i 20 e 23 anni, rimasti feriti.

Nino Malandrino, il portiere morto in un drammatico incidente

Dagli accertamenti è emerso che l’auto dei tre giovani è finita contro un muretto, ma non sono chiare le cause di quanto accaduto. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso del Suem 118, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Invece, i 2 compagni di squadra che erano con lui si trovano ora ricoverati in prognosi riservata all’ospedale di Avola. Sul luogo dell’incidente, per i rilievi di rito, i militari dell’Arma dei Carabinieri.

Antonio Malandrino, 19 anni, era portiere della squadra di calcio del Rosolini che milita nel girone di Eccellenza. La comitiva aveva trascorso la serata proprio a Rosolini e rientrava verso Pachino. Il dramma si è consumato a poche centinaia di metri da casa. Non ci sarebbero altre auto coinvolte nello schianto. Grande il cordoglio del calcio locale per l’accaduto.

