Alessia Veggo: chi è la ragazza italiana al Gran Ballo di Vienna

Studentessa di 19 anni di Vicenza, chi è Alessia Veggo, la ragazza italiana al Gran Ballo di Vienna: ha vinto la selezione tenutasi a Roma.

Rappresenterà l’Italia al Gran Ballo di Vienna: si tratta di Alessia Veggo, la giovane studentessa universitaria, di 19 anni, della provincia di Vicenza, che danzerà al fianco dell’Allievo Ufficiale Simone Rizzo. La giovane ha infatti vinto la tredicesima edizione del Gran Ballo Viennese di Roma. Giovanissime da tutta Italia si sono contese il posto. Infatti, arrivavano da Veneto, Lombardia, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna, ma anche dal Regno Unito.

Chi è la giovane studentessa Alessia Veggo

Così come Alessia Veggo, anche le altre ragazze – nell’edizione che si è svolta a ottobre 2019 – erano accompagnate dagli Ufficiali Allievi dell’Accademia della Guardia di Finanza. L’Opernball di Vienna viene trasmesso tutti gli anni in mondovisione dall’Opera della capitale austriaca. La tappa romana quest’anno è stata all’insegna della riscoperta dei valori, come ha spiegato Elvia Venosa, ideatrice e organizzatrice del Gala Charity sin dal 2007.

Come le altre partecipanti, Alessia Veggo ha indossato abiti ideati per l’occasione dallo stilista Gianluca Giotta e realizzati dall’azienda pugliese: Giotta Spose. Il galà si è tenuto presso la sala da Ballo del maestoso St. Regis Rome. Occhi puntati anche alla solidarietà, con l’impegno a sostenere “Make-A-Wish Italia Onlus”, per realizzare il sogno di un bambino con patologie gravi o croniche.