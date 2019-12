Sydne Rome, chi è: carriera, film, curiosità, incidente

Sydne Rome, chi è l’attrice statunitense divenuta molto famosa in Italia: carriera e film, gli esordi, le curiosità, il grave incidente.

Classe 1951, statunitense di nascita e italiana di adozione, Sydne Rome ha girato il primo film a soli 17 anni. Scelta da registi come Polanski, Chabrol, Clement, in Italia diretta tra gli altri da Pupi Avati, Giorgio Capitani e Giulio Base. Sposata dal 1987 con il geriatra Roberto Bernabei, figlio dell’ex direttore generale della Rai Ettore Bernabei, è lei a lanciare nel nostro Paese la tendenza dell’aerobica in VHS. Dopo essere arrivata in Italia, tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta, diventa volto noto cinematografico.

Chi è l’attrice Sydne Rome

Al cinema, affianca esperienze in televisione, come A tutto gag di Romolo Siena del 1980 o Quo vadiz? di Maurizio Nichetti. Di entrambe le trasmissioni incise la sigla finale: “Io amo l’amore” e “Angelo prepotente”, quest’ultima scritta da Claudio Mattone. Il brano ebbe un notevole successo sia sul mercato sudamericano che su quello anglofono. Il primo marito, sposato nel 1972, è Emilio Lari. Fra le pellicole cinematografiche di maggior rilievo ci sono Che?, di Roman Polański, del 1972 e “Gigolò”, nel 1978 accanto a David Bowie.

Sydney Rome è personaggio poliedrico, che è riuscito a lavorare in lingua originale in diversi Paesi d’Europa. Ha posato nuda per la rivista Playboy. Dopo alcune trasmissioni televisive, arriva per lei la grande fiction Rai. In particolare è nel cast di Papa Giovanni e San Pietro. Inoltre, ha partecipato al telefilm Don Matteo, interpretando due ruoli: nel 2001 quello di Marisa Morante; a partire dal 2009, invece, quello ricorrente della preside Susi Dallara. Tra i suoi ultimi film, c’è Il nascondiglio di Pupi Avati, regista con il quale ha lavorato in diverse occasioni. Ha avuto un incidente stradale, dalle conseguenze drammatiche, e ha rischiato di restare col volto paralizzato. Tutto si risolve poi per il meglio in 2 anni.