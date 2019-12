Stasera in tv – Abel, il figlio del vento: trama del film di oggi 27 dicembre

La pellicola cinematografica intitolata Abel – Il figlio del vento è stata diretta da Gerardo Olivares e Otmar Penker e presentata al Giffoni Film Festival nel 2016. Il film solo in Italia ha incassato 484mila euro e ottenuto grande successo di pubblico.

La fotografia, assieme a Jean Reno e Tobias Moretti, risulta essere grande protagonista della storia. Dal Parco nazionale Alti Tauri e Defereggen (Austria) alla Valle Aurina sulle Dolomiti d’Ampezzo, la natura si mostra in tutta la sua bellezza.

Vediamo insieme la trama del film trasmesso stasera da Rai 1 a partire dalle ore 21.25.

Abel – Il figlio del vento, trama

Molte scene del film sono state girate grazie a tecniche di regia sviluppate appositamente per adattarsi al volo delle aquile.

La narrazione del film inizia con il ritrovamento da parte di Lukas di un piccolo di aquila. Il volatile, infatti, è stato scacciato dal nido dal fratello più forte, come la selezione naturale vuole accada per la specie. Destinato a morte certa, l’aquilotto viene ritrovato dal ragazzo, accudito e istruito al volo. Il giovane cucciolo d’uomo vede nel suo nuovo amico la stessa fragilità e il rifiuto che lui stesso subisce da padre del padre.

Freddo e distaccato, infatti, Danzer non si è mai ripreso dalla morte della moglie, morta per aver cercato di salvare il figlio da un incendio.

Danzer sembra vedere in Lukas la causa di quella tragica perdita e, d’altra parte, lo stesso ragazzo non smette mai di sentirsi in colpa per questo.

L’entrata in scena dell’aquilotto spezzerà questa tragica normalità contribuendo a dar vita a un nuovo equilibrio.

Cast del film:

Jean Reno (Danzel)

Manuel Camacho (Lukas)

Eva Kuen (Maria)

Tobias Moretti (Kelle)

Abel – Il figlio del vento, film trailer in italiano

