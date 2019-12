Sedicenni investite a Roma, oggi i funerali per Gaia e Camilla

Si tengono oggi i funerali per le due sedicenni investite a Ponte Milvio. Una folla di amici e parenti si è presentata per porgere loro l’estremo saluto.

Due vite spezzate troppo presto, in una serata che doveva essere l’inizio della celebrazione delle vacanze natalizie. Se ne sono andate così Gaia e Camilla, due sedicenni romane che condividevano ogni aspetto della loro giovane esistenza. Quella sera hanno deciso di attraversare Corso Francia di corsa, un’auto le ha colpite in pieno ed uccise sul colpo. Sulla dinamica sta investigando la polizia, il guidatore, Pietro Genovese, ha dichiarato di non averle viste e dunque di non aver potuto fare nulla per evitarle.

Oggi però il pensiero corre solo alle due giovani vittime. Questa mattina, alle 10.30, si tengono infatti i funerali alla parrocchia Preziosissimo Sangue di Nostro Signore. Ad attendere le bare delle due ragazze una folla composta da amici, parenti e semplici conoscenti che voglio porgere loro un’omaggio ed un ultimo saluto.

Per il video e le immagini dobbiamo ringraziare il sito ‘Meteoweek‘

Sedicenni investite: agli arresti domiciliari l’automobilista

Non è ancora ufficiale la dinamica dell’incidente che ha condotto alla morte di Gaia e Camilla. Secondo un testimone oculare l’automobilista non avrebbe potuto vederle perché un’altra auto gli copriva la visuale. Ciò nonostante i risultati dell’alcol test e di quello antidroga sono stati positivi e questo è bastato per far aprire un’indagine per omicidio stradale. Il pm ha richiesto gli arresti domiciliari per il giovane figlio del regista, misura cautelare che nelle scorse ore è stata concessa dal Gip, Bernadette Nicotra.

