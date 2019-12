Saldi invernali 2020 quando iniziano | tutte le date

I Saldi invernali 2020 quando iniziano? Come al solito ogni regione avrà un proprio periodo di apertura e di chiusura. Il calendario ed i consigli utili.

Saldi invernali 2020 quando iniziano. Siamo ormai pronti ad accogliere il tradizionale periodo dell’anno durante il quale tutti i negozi e gli esercizi commerciali sono soliti applicare una scontistica particolare ai loro prodotti. Quello che fa seguito alle festività natalizie è un appuntamento che si ripresenta ciclicamente e che è atteso da molti. La partenza quest’anno è fissata al 2 gennaio, con tre regioni in particolare che apriranno la danza. Ed in una data che farà subito seguito al Capodanno. Saranno Valle d’Aosta, Basilicata e Sicilia ad inaugurare il tutto. Con la durata che varia di regione in regione e che nella maggior parte dei casi si protrarrà fino al mese di marzo. La Confesercenti ha stilato il calendario preciso per ognuna delle 20 aree in cui si divide l’Italia.

LEGGI ANCHE –> Saldi invernali 2020: quando iniziano in Europa

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Saldi invernali 2020 quando iniziano, il calendario nel dettaglio

Questo l’elenco degli appuntamenti previsti.

Abruzzo – Dal 4 gennaio al 3 marzo

Basilicata – Dal 2 gennaio al 2 marzo

Calabria – Dal 4 gennaio al 3 marzo

Campania – Dal 4 gennaio al 3 marzo

Emilia Romagna – Dal 4 gennaio (durata 60 giorni)

Lazio – Dal 4 gennaio al 15 febbraio

Liguria – Dal 4 gennaio al 17 febbraio

Lombardia – Dal 4 gennaio (durata massima 60 giorni)

Marche – Dal 4 gennaio al primo marzo

Molise – Dal 4 gennaio (durata 60 giorni)

Piemonte – Dal 4 gennaio (durata 60 giorni)

Puglia – Dal 4 gennaio al 3 marzo

Toscana – Dal 4 gennaio al 3 marzo

Umbria – Dal 4 gennaio (durata massima 60 giorni)

Veneto – Dal 4 gennaio al 28 febbraio

Friuli Venezia Giulia – Dal 4 gennaio

Sardegna – Dal 4 gennaio (durata massima 60 giorni)

Sicilia – Dal 2 gennaio al 15 marzo

Valle d’Aosta – Dal 2 gennaio (durata massima 60 giorni)

Provincia di Trento – Tutto l’anno previa comunicazione alla Camera di Commercio

Provincia di Bolzano – Calendario diverso distretto per distretto.

LEGGI ANCHE –> Municipio 8 Milano dona carta regalo a 300 famiglie per Natale | FOTO

Le indicazioni utili ai consumatori per evitare spiacevoli equivoci

E la Confcommercio non manca mai di fornire alcune importanti indicazioni ai consumatori. Questo allo scopo di evitare spese ingiustificate e vere e proprie truffe. In caso di acquisto di un prodotto danneggiato, il commerciante ha l’obbligo di procedere ad una riparazione o ad una sostituzione. In tutti gli altri casi è a discrezione di quest’ultimo decidere come agire. Un’altra eccezione arriva da una riduzione di prezzo o da un rimborso totale, qualora ci sia l’impossibilità di riparare o sostituire la merce. L’acquirente da parte sua deve segnalare il difetto entro i successivi 60 giorni dalla data della scoperta. La merce venduta deve riportare esposti sia il prezzo iniziale che lo sconto ed il prezzo finale.

LEGGI ANCHE –> Meteo Natale 2019 e Capodanno 2020: ultime novità