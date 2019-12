Romina Power, lutto improvviso: “Era vita pura, sono devastata”

Romina Power, ex moglie del cantante Albano Carrisi, è stata sconvolta da un nuovo lutto pochi giorni dopo la morte della mamma del cantante di Cellino San Marco.

Per Romina Power, ex moglie di Albano, si sta rivelando un anno davvero doloroso e colmo di sofferenze. La prima crisi fu legata alla scomparsa della madre del suo ex marito, Jolanda, che ha portato nella famiglia Carrisi una fitta nube di tristezza. Anche la ricerca disperata di Ylenia, costante e sfrenata, ha portato nel cuore della showgirl un livido ricordo.

Negli ultimi giorni la Power è venuta a conoscenza di una nuova scomparsa di una persona a lei molto cara. Così parlò della madre del suo ex marito, mamma Jolanda. “Mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia ed io te ne sarò eternamente grata. Vivrai per sempre nel mio cuore.”

Romina Power, la scomparsa di Richard Alpert

Non è un segreto la vita spirituale di Romina, fortemente aggrappata alla filosofia buddhista conosciuta diversi anni addietro. È la vigilia di Natale quando la showgirl viene a conoscenza di un’altra terribile scomparsa.

“Ram Dass ha lasciato il suo corpo . Aveva 88 anni. L’ho conosciuto qualche anno fa alle Hawaii durante un ritiro spirituale. Lui era amore. Come il suo maestro Neem Karoli Baba. Che abbia una favorevole reincarnazione”

È infatti il maestro buddhista e psicologo americano Richard Alpert a lasciare le sue spoglie mortali. Romina decide di ricordalo in un post Instagram, dove riassume l’importanza del guru nella sua vita. Romina