Nicole Mazzocato | “Dopo Uomini e Donne ho perso la voglia di vivere”

La bella Nicole Mazzocato fa una confessione inaspettata. E che riguarda un momento drammatico della sua vita. Noi l’abbiamo vista a ‘Uomini e Donne’ nel 2015, quando vestì i panni di corteggiatrice di Fabio Colloricchio. Ruolo che la mise in contrapposizione con Silvia Raffaele. Fu poi proprio Nicole Mazzocato ad avere la meglio ed a conquistare il cuore del giovane tronista. Poi però la loro relazione è giunta al termine, dopo 4 anni di amore con più bassi che alti. Da quasi un anno Nicole e Fabio non fanno più coppia fissa, e non sono nemmeno rimasti in buoni rapporti. Lui poi ha accettato di partecipare all’edizione spagnola de ‘L’Isola dei Famosi’, dove pare che si sia dato da fare nel coltivare amicizie femminili molto profonde. Lì infatti ha Colloricchio ha conosciuto quella che è la sua attuale fidanzata, Violeta Mangriñan. Per quanto riguarda la Mazzocato, al programma ‘Rivelo’ condotto da Lorella Boccia ammette una cosa su sé stessa.

Nicole Mazzocato: “Dopo ‘Uomini e Donne’ non volevo più vivere”

“Andai a ‘Uomini e Donne’ perché rimasi colpita dal mio ora ex fidanzato. Mi ero messa in testa di volerlo conquistare, ma mai mi ero resa conto di tutta la pressione che c’è attorno. Quando poi il programma è finito, lì è arrivato il momento più brutto. Ad alcune persone avevo dato una impressione negativa, venivo criticata ed additata come una persona mostruosa. Incassavo insulti o situazioni negative, fino al punto di scoppiare. Ho toccato il fondo quando, pesandomi, la bilancia faceva segnare 39 miseri chili di peso. Pochissimo. Non stavo bene e lo sapevo, ma non avevo più la voglia di vivere. Non ne potevo più. Perdevo del tutto la percezione delle cose e di quanto fosse preziosa la vita. Sapevo di stare male ma era come se non me ne accorgessi”.

Oggi però ne è venuta fuori ed è felice

Il racconto di Nicole prosegue. “Ero entrata in un tunnel senza luce e non riuscivo a venirne fuori. Vedevo le persone a me care ricevere a loro volta insulti ed anche minacce di morte. Mi domandavo sgomenta il perché, io che non ho mai fatto del male a nessuno in vita mia. Ho dovuto richiedere le cure di uno psicologo. E devo dire che non è affatto una vergogna. A volte solo un estraneo, che sai che non ti giudicherà ma che anzi saprà farti ragionare, può rappresentare l’unico aiuto. Pian piano ho tentato di ritrovare me stessa”, dice Nicole Mazzocato. “Ho voluto capire il perché venivo giudicata così negativamente ed altri aspetti simili. E finalmente ne sono venuta fuori”. Oggi la 29enne veneta sembra finalmente di nuovo felice al fianco del suo attuale compagno, Thomas Teffah.