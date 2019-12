Neonato in coma a Padova: arriva una terribile notizia

Il dramma del neonato scosso dalla mamma a Padova e finito così in coma: arriva una terribile notizia, niente attività cerebrale.

Ci sono purtroppo delle notizie non positive che arrivano da Mestrino, comune inglobato nel territorio di Padova. Per il neonato che era finito in coma alla vigilia di Natale, probabilmente non c’è più nulla da fare. Si attende l’ufficialità, ma da fonti ospedaliere del nosocomio di Padova, si apprende che il piccolo non avrebbe più attività cerebrale.

Le notizie sul neonato in coma a Padova: gli aggiornamenti

Il piccolo è entrato in coma dopo che la mamma lo ha scosso con forza. La donna ha ammesso le proprie responsabilità: viene indagata per maltrattamenti e lesioni domestiche a danno di minore. La mamma del piccolo è una donna di 29 anni che è originaria della provincia di Vicenza. Qualche giorno fa, appena poche ore dopo la tragedia, i medici hanno richiesto l’intervento della commissione per la morte cerebrale.

Il dramma domestico si sarebbe consumato sabato scorso. Stando a quanto si apprende, il piccolo sarebbe vittima del cosiddetto “baby shake syndrome”. Si tratta di una forma di maltrattamento in cui i neonati vengono scossi violentemente come reazione al pianto inconsolabile. Entro qualche ora, la commissione dovrebbe decidere di staccare la spina. A quel punto, la mamma del piccolo rischia l’incriminazione per omicidio colposo.