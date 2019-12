Modena, 17enne in coma etilico: il video diventa virale

Brutto episodio accaduto in provincia di Modena con un ragazzo di 17 anni finito in coma etilico. I compagni lo hanno filmato

Nella provincia di Modena brutto episodio che è accaduto nella notte della vigilia di Natale. Come svelato dal Resto del Carlino un ragazzo di 17 anni è finito in coma etilico dopo aver bevuto troppo durante una festa con i suoi amici maggiorenni. Gli stessi che lo hanno ripreso con gli smartphone mentre era a terra. Poi la condivisione via Whatsapp con i filmati che sono diventati virali in poco tempo. I carabinieri stanno esaminando i video, che hanno già recuperato per capire le dinamiche. Una serata in allegria che ha dato così risvolti negativi con il minorenne che ha bevuto qualche bicchierino di troppo finendo in coma etilico.

Modena: 17enne ricoverato in coma etilico

Come svelato, inoltre, dal Resto del Carlino si trattava di un festa open bar sarebbe stata organizzata da un ragazzo maggiorenne che avrebbe fatto pagare l’ingresso 10 euro. Le condizioni del ragazzo sono state subito critiche con i coetanei presenti che hanno hanno portato il ragazzo in ospedale dove è stato ricoverato in coma etilico. Dopo le risate della serata trascorsa in compagnia, gli altri presenti si sono preoccupati immediatamente dirigendosi in ospedale. Attualmente il ragazzo non sembra essere in pericolo di vita dopo il grande spavento delle prime ore. Per una festa di Natale insieme agli amici, si è degenerati con fiumi di alcol. Anche gli altri ragazzi presenti pensavano inizialmente ad uno scherzo, che si è rivelato di cattivo gusto.