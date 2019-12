Massimiliano Cardone: chi è il mago Maxim l’Illusionista

Chi è Massimiliano Cardone in Maxim l’Illusionista, mago e prestigiatore di fama mondiale, campione italiano di magia nel 2019.

Massimiliano Cardone, in arte “Maxim”, 28 anni di Capranica, provincia di Viterbo, illusionista e prestigiatore di grande talento, lo scorso maggio 2019 è diventato Campione Italiano di Street Magic, nell’ambito del Masters of Magic World Convention, l’evento di magia più grande al mondo. Il raduno ha avuto luogo alla Reggia di Venaria Reale presso Torino.

Maxim l’Illusionista, curiosità sul prestigiatore italiano

Pietro Nocchi, sindaco della cittadina della Tuscia nonché presidente della Provincia, ricorda l’illusionista come “un ragazzo che con tenacia e tanto impegno ha fatto della sua passione un lavoro”. Spiega ancora il politico locale: “Queste storie ci ricordano come nella vita sia importante seguire i propri sogni, anche quando sembrano troppo ambiziosi o non ci garantiscono nessuna sicurezza”.

Al Masters of Magic World Convention hanno partecipato nel 2019 ben 1.500 prestigiatori professionisti provenienti da 40 nazioni. Maxim l’Illusionista fa proprio il motto “Mundus vult decipi ,ergo decipiatur”, ovvero “Il mondo vuole essere ingannato, ingannalo”. Le sue performance possono essere seguite sul suo canale Youtube. Ha anche una pagina Facebook ricca di contributi.