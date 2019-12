Madre arrestata | curava la leucemia del figlio iniettandogli le sue feci

Una madre arrestata per avere compiuto qualcosa di inaudito e pericolosissimo nei confronti del figlio adolescente affetto da leucemia.

Madre arrestata per avere ‘curato’ la leucemia della qualche soffriva il figlio in una maniera particolare. La donna infatti era solita iniettare le feci del ragazzo proprio a quest’ultimo, convinta che potesse condurlo alla salvezza. A finire in manette è Tiffany Alberts, una insegnante di Wolcott, nello stato americano dell’Indiana. Giovedì 26 dicembre una corte locale ha condannato al carcere la donna per incuria ed anche per tentato omicidio. I medici dell’ospedale pediatrico di Riley, dove il figlio della madre arrestata è attualmente in cura, si erano accorti della cosa provvedendo subito ad avvisare la polizia. L’adolescente, 15 anni, mostrava delle gravi infezioni del sangue causate dai germi normalmente presenti all’interno delle feci umane. Cosa confermata da appositi ed approfonditi test. Il quadro clinico del giovanissimo era diventato talmente preoccupante da spingere i dottori a sospendere per due mesi il previsto ciclo di chemioterapia del giovane paziente.

Madre arrestata, iniettava feci al figlio malato di leucemia

Infatti assumere i farmaci necessari mentre stava combattendo le infezioni in corso lo avrebbe sicuramente ucciso. In tutto ciò, le possibilità che il ragazzino potesse salvarsi sono drasticamente diminuite. Al contempo sono aumentate quelle di un rischio di ricadute mortali. Anche una infermiera ha testimoniato contro la madre arrestata. Mentre stava esaminando un filmato di sicurezza, la dipendente dell’ospedale ha riconosciuto la madre del 15enne, notando un comportamento sospetto da parte di quest’ultima. La Alberts inizialmente ha negato tutto, salvo poi ammettere le proprie responsabilità. Avrebbe giustificato le proprie assurde azioni con il tentativo di far spostare il figlio in un altro reparto dell’ospedale, dove a suo avviso avrebbe ricevuto delle cure migliori. Ora però sembra che le condizioni del ragazzo siano in miglioramento.

