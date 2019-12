Incidente Roma, Pietro Genovese interrogato lunedì: “E’ un assassino”

Incidente Roma, dopo i funerali, esplodono le polemiche, intanto Pietro Genovese sarà interrogato lunedì: “E’ un assassino”, l’accusa del web.

Si sono tenuti oggi i funerali di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due ragazze di 16 anni investite sabato notte a Corso Francia, a Roma. Pietro Genovese, il giovane che le ha investite e uccise, si difende sostenendo che le 2 adolescenti sono passate col rosso, ma intanto le indagini non si fermano. La posizione del giovane, figlio del noto regista, potrebbe alleggerirsi, sebbene sia chiaro che il suo tasso alcolemico fosse oltre il consentito.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Polemica su Pietro Genovese dopo l’incidente di Roma

Pietro Genovese, intanto, lunedì prossimo dovrebbe sostenere l’interrogatorio di garanzia davanti al gip. Al momento si trova agli arresti domiciliari. Uno dei nodi dell’inchiesta è se il giovane abbia assunto droghe prima di mettersi alla guida. Ma se l’inchiesta ancora è agli inizi e diversi sono gli aspetti da chiarire, compreso appunto il presunto stato di alterazione del giovane, diverse sono già le polemiche riguardanti proprio la versione dei fatti del figlio del noto regista.

In tanti, infatti, sottolineano che a prescindere dall’imprudenza delle due ragazze, il torto sia solo da una parte. “Comunque vada il processo è solo un assassino e pezzo di m***a”, è una delle accuse piovute in queste ore su Twitter. La polemica sfiora anche la politica, o meglio riguarda anche le idee politiche dell’investitore e di suo padre. Per molti utenti, infatti, Pietro Genovese sarebbe difeso dai “sinistroidi”, mentre la replica è che piuttosto che guardare ai fatti in molti si fermino a guardare proprio le idee politiche (o presunte tali) del regista padre del giovane investitore.