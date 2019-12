Incidente Brennero | camper a fuoco con 3 bambini | FOTO

Nella notte un incidente sull’Autostrada del Brennero ha coinvolto un camper con a bordo una intera famiglia, tra cui tre minori. Pompieri al lavoro a lungo.

Un grave incidente stradale ha avuto luogo sull’Autostrada A22 del Brennero. Erano le 04:00 del mattino del 27 dicembre quando un camper con a bordo una famiglia originaria di Frosinone ha preso fuoco. Il mezzo si è ribaltato, prendendo fuoco subito dopo. Tra i passeggeri, oltre a marito e moglie e ad un’altra persona c’erano anche i tre figli della coppia, tutti di età minore di 18 anni. Per i componenti del nucleo familiare soltanto tanto spavento. Per fortuna infatti ognuno di loro è riuscito a mettersi in salvo. Adesso si trovano ricoverati in ospedale dopo che i soccorsi li hanno raggiunti. Ad intervenire nel breve volgere di pochi istanti sono stati i Vigili del Fuoco di stanza a Verona. Due le squadre che hanno raggiunto il luogo dell’incidente stradale sul Brennero.

Incidente Brennero: tutti salvi i sei occupanti, mezzo distrutto dalle fiamme

La dinamica ha coinvolto pure una vettura con a bordo un giovane di 24 anni. Quest’ultimo, proveniente dalla località veronese di San Martino Buon Albergo, ha avuto la sfortuna di transitare a bordo della propria auto proprio quando è accaduto il tutto. Ci sono volute due ore ai pompieri per domare le fiamme. Per circa 120 minuti il traffico ha subito rallentamenti, con il tratto interessato dall’evento chiuso alla circolazione. Una volta ristabilite tutte le necessarie condizioni di sicurezza infine la viabilità ha ripreso il suo normale corso.

