Un uomo ed una donna, pienamente consapevoli del loro stretto legame di sangue, sono stati arrestati per aver fatto sesso tra loro compiendo incesto.

La storia di sesso tra Glenn Edward Brooks e Sara Anders ha generato un certo scalpore in Gran Bretagna. L’uomo (49 anni) e la ragazza (23 anni) vivono nello stesso appartamento da tempo e sono pienamente consapevoli di avere un rapporto di sangue molto stretto (sebbene non venga specificato che tipo di parentela ci sia), ciò nonostante cominciano a provare un’attrazione reciproca. Si pensa che intorno a marzo di quest’anno i due abbiano ceduto all’attrazione sessuale ed abbiano avuto i primi rapporti incestuosi.

Sebbene fossero a conoscenza che il loro rapporto non fosse legale, la coppia ha continuato ad avere incontri sessuali quando gli altri parenti non erano in casa. Non è chiaro chi della famiglia abbia denunciato la cosa, ma fatto sta che in ottobre i due amanti incestuosi sono stati scoperti ed entrambi sono stati arrestati.

Incesto consensuale: a processo i due amanti

In seguito all’arresto entrambi gli accusati hanno pagato la cauzione di 5mila sterline. Per il momento, dunque, sono nuovamente in libertà, ma l’indagine a loro carico non si è ancora conclusa. L’udienza preliminare è stata fissata verso la fine di gennaio 2020 (il 27 per la precisione) al Tribunale di Londra, mentre l’inizio del processo potrebbe essere disposto per il mese di marzo. Solo in sede di processo emergeranno maggiori dettagli sulla vicenda, su chi li ha denunciati e come questi si difenderanno in sede processuale.

