Giordano Reale: chi è il commentatore dei Mondiali di Freccette

Chi è Giordano Reale, il commentatore dei Mondiali di Freccette su DAZN ed ex campione italiano divenuto molto popolare.

Originario di Fagnano Olona, in provincia di Varese, Giordano Reale è da diversi anni il commentatore ufficiale di tutte le competizioni di freccette trasmesse in televisione. Ha iniziato su Fox Sports ed Eurosport e ora su DAZN. Il canale a pagamento, per il secondo anno consecutivo, ha l’esclusiva del PDC World Darts Championship. Il gioco sta prendendo sempre più piede. Dunque il mondiale è visibile in esclusiva per gli abbonati a Dazn.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è il campione di freccette Giordano Reale

La competizione ha preso il via il 13 dicembre all’Alexandra Palace di Londra. Nelle ultime giornate, ovvero per semifinali e finali, insieme a Giordano Reale ci saranno alla conduzione Dario Mastroianni e Roberto Marchesi. Ma il mattatore è lui, giocatore di Darts nel Team Appaloosa che ha sede al circolo Cairoli di Cairate. Non si tratta di un semplice appassionato, ma di un giocatore competitivo.

Infatti, Giordano Reale è stato in passato campione italiano di freccette, il cui soprannome è ancora oggi “Super Giurdo”. Nella vita di tutti i giorni, però, è un padre di famiglia molto premuroso, oltre che impiegato in un’azienda di vending. La passione per le freccette non lo ha reso solo celebre, ma gli ha consentito – grazie alla sua verve – di tenere inchiodati davanti alle gare un numero sempre più ampio di pubblico.