Morto il carpentiere Francesco Paolo Lombardino: chi era l’uomo ucciso a Palermo in un agguato teso nel quartiere Cep, sotto casa sua.

Un carpentiere, Francesco Paolo Lombardino di 47 anni, è morto in ospedale dopo essere stato ferito da alcuni colpi d’arma da fuoco. L’agguato rivelatosi poi mortale è avvenuto la scorsa notte nel quartiere Cep di Palermo. Le circostanze in cui è avvenuto l’agguato lasciano molto perplessi gli inquirenti. La sparatoria costata la vita al 47enne è avvenuta in via Benvenuto Cellini.

Come è morto Francesco Paolo Lombardino

Da quanto si apprende, Francesco Paolo Lombardino sarebbe sceso di casa per controllare la sua auto parcheggiata. Probabilmente però qualcuno gli aveva teso un agguato e per lui non c’è stato nulla da fare. Chi ha sparato, lo ha colpito all’inguine provocando una grave emorragia. Intorno alle tre di notte, l’uomo è giunto in gravissime condizioni all’ospedale Cervello del capoluogo siciliano.

Si sono rivelati inutili tutti i tentativi di soccorrerlo. Gli uomini della squadra mobile stanno ricostruendo quanto avvenuto nei pressi di via Zumbo. Si pensa a una lite tra vicini di casa finita in tragedia, ma non è escluso che possano essere coinvolti dei parenti dell’uomo. A quanto si apprende, peraltro, alcuni familiari della vittima hanno spiegato che l’uomo sarebbe stato ferito altrove, ma gli inquirenti non hanno finora trovato riscontro alle loro parole.