Fedez e Chiara Ferragni sorprendono tutti: “Speriamo sia femmina”

La coppia più amata sui social, Fedez e Chiara Ferragni, spiazzano i fan con uno scatto in cui suggeriscono l’arrivo di un nuovo erede.

Per Fedez e Chiara Ferragni le feste natalizie sono state fino ad ora rigeneranti. Prima che iniziassero hanno dovuto infatti affrontare qualche brutta notizia. Il rapper ha scoperto di avere una lesione al cervello che potrebbe evolvere in sclerosi multipla, mentre Chiara ha scoperto che due follower con cui aveva legato molto sono scomparsi prematuramente. Quando la vita presenta il conto, non c’è modo migliore che rilassarsi con un break da impegni e pensieri e i Ferragnez in questo sono decisamente ferrati.

Che il soggiorno stia servendo come cura per lo stress ed i cattivi pensieri lo si evince dalla natura dei post che i due hanno condiviso in questi giorni. L’altro ieri Fedez è tornato a “imbrattare” i selfie della compagna sbucando all’ultimo completamente nudo sullo sfondo. Oggi invece i due hanno concordato uno scatto auto ironico che ha decisamente divertito la loro fan base.

Fedez e Chiara Ferragni: “Speriamo sia femmina”

Visualizza questo post su Instagram Speriamo sia femmina Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 27 Dic 2019 alle ore 1:30 PST

Nello scatto in questione la coppia è in posa davanti allo specchio. Fedez, rigorosamente senza maglietta, mostra gli effetti del cenone natalizio accentuando con la postura il gonfiore di stomaco. La sensazione che dà è che si tratti dello stomaco di una donna incinta. Per questo la stessa Chiara ironizza e scrive: “Speriamo che sia una femmina”. Sebbene la foto sia apparsa da pochissimo sulla pagina Instagram dell’artista milanese, sono già in migliaia quelli che l’hanno commentata in maniera divertita.

