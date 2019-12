Bimba di 3 anni rischia di annegare in vacanza, ricoverata in codice rosso

Bimba di 3 anni rischia di annegare in vacanza, ricoverata in codice...

Il Natale di una famiglia laziale rischia di tramutarsi in una tragedia: la loro bimba ha rischiato di annegare nella piscina dell’hotel.

L’arrivo delle festività natalizie significava per una famiglia laziale, l’inizio di una settimana di riposo e relax utile a staccare dal lavoro e ricaricare le energie in vista del nuovo anno. La giovane famigliola aveva affittato una camera all’hotel Helvetia di Albano Laziale. Un luogo adibito al massimo relax, dove mamma, papà e figlia potevano godere di una piscina termale in cui passare il tempo e distendere i nervi.

Proprio la piscina termale è stato il luogo in cui la vacanza si è tramutata in un incubo. Ad un tratto, per cause ancora al vaglio, la piccola è finita con la testa sott’acqua e non è più riemersa. Gli ospiti della struttura si sono accorti subito di quello che era successo ed hanno immediatamente soccorso la bimba, riportandola a bordo piscina e prestandole un primo soccorso.

Bimba rischia di affogare in piscina, ricoverata in codice rosso

I responsabili dell’hotel hanno poi chiamato un’ambulanza per soccorrere e fare ristabilire la bambina. Il loro intervento si è rivelato poi più difficile del previsto: le condizioni della bimba erano troppo gravi ed era necessario un ricovero immediato. La piccola è stata quindi portata in Pronto Soccorso dov’è stata ricoverata in codice rosso e dov’è tutt’ora ricoverata con prognosi riservata. Non è chiaro dunque quali siano le sue condizioni e se stia rischiando la vita in questo momento.

