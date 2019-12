Andrea Damante fa una dedica a Giulia De Lellis? Ecco cosa dice il cugino

Uno degli ultimi post di Andrea Damante è sembrato una clamorosa dedica a Giulia De Lellis, sulla vicenda si è espresso suo cugino.

Sin da quando si sono scelti a ‘Uomini e Donne’, Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno generato clamore mediatico per qualsiasi cosa. L’interesse dei fan si è acuito per le vicissitudini del loro rapporto, visto che i due si sono lasciati in seguito ad un momento di debolezza dell’ex tronista. Giulia, ferita nell’orgoglio, ha cercato di dimenticarlo, ma nei mesi successivi si sono riavvicinati e per un periodo anche frequentati assiduamente. Sembrava che le cose fossero tornate al loro posto ma poi la De Lellis ha preso una decisione differente.

Adesso entrambi hanno trovato serenità con altre persone. Giulia si è fidanzata con il pilota della Moto Gp, Andrea Iannone (recentemente al centro di una bufera per un controllo antidoping), mentre Damante sta con la bella Claudia. Eppure in questi mesi sono state tante le voci riguardanti presunte frecciate tra i due. Secondo alcuni infatti Andrea e Giulia si manderebbero messaggi tramite le stories di Instagram.

Andrea Damante, dedica a Giulia De Lellis?

L’ultima indiscrezione a riguardo è nata da una storia di Damante su Instagram. In questa l’ex tronista ha cantato un pezzo di ‘Dedicato a te‘ delle Vibrazioni, il cui ritornello fa esplicitamente riferimento ad un’amata di nome Giulia. Ovviamente i gossippari su internet hanno pensato che si potesse trattare di una clamorosa dedica alla ex fidanzata, ma a smentire tutto ci ha pensato il cugino di Andrea, Angelo Fasciana. L’ex protagonista del reality ‘Riccanza‘ ha infatti detto: “Leggo un sacco di caz…e. Spezzo una lancia in favore di mio cugino. Andrea suona questa canzone con la chitarra da quando ha 14 anni! Forse uno dei primi pezzi che ha imparato”.

