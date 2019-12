Alessia Marcuzzi, frase choc: “Quando muori fatti seppellire nuda”

Alessia Marcuzzi è stata vittima d’attacchi da parte di un fan che l’ha diffamata gravemente con insulti inauditi ed impossibili da accettare

Sono giorni pieni d’impegni per la showgirl italiana Alessia Marcuzzi, che in questo periodo si trova a Dubai per festeggiare le ormai passate feste natalizie. Insieme alla sua famiglia e al suo ex compagno Simone Inzaghi, Simona ha deciso di festeggiare la vigilia al fianco della sua famiglia allargata. La Marcuzzi ha così deciso di mettere al primo posto la sua vita privata alla vita pubblica. Durante la percorrenza in Arabia, Alessia ha avuto però una bruttissima disavventura.

Leggi anche –> Alessia Marcuzzi | La figlia è incredibilmente identica | Guarda le foto

Visualizza questo post su Instagram 🌴☀️ #egomood #enjoytheride #travel #dubai Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 26 Dic 2019 alle ore 9:22 PST

Alessia Marcuzzi, il messaggio diffamatorio

Visualizza questo post su Instagram Pic by Mia😍 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 26 Dic 2019 alle ore 7:15 PST

Sotto un comune post Instagram della showgirl, dove si fa fotografare in bikini, un commentatore anonimo ha deciso di lasciare un inquietante messaggio riguardo il lato b della Marcuzzi.

“Un consiglio spassionato: quando non ci sarai più…fatti seppellire con il lato b fuori … altrimenti farai un omicidio metterlo sotto terra!“

Alessia, che solitamente lascia passare queste uscite di dubbio gusto da parte dei suoi fan, ha deciso d’intervenire per evitare ulteriori commenti.

“Solitamente taccio e passo oltre, spesso mi faccio una risata ma un mix tale di ignoranza, stupidità e perversione mentale è da vergogna. Che schifo.”

La showgirl ha così risposto fermamente al pervertito utente, dimostrandosi una donna forte nelle avversità e alle offese.