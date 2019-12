Bagaglio a mano bambini: quali sono le dimensioni consentite? Cosa possono portare a bordo? I neonati hanno diritto al bagaglio ?

Queste sono solo alcune delle domande a cui risponderemo in questo articolo riguardo al viaggiare con i bambini.

Se sei in procinto di partire per un viaggio con la prole al tuo seguito, in questo articolo puoi trovare tutte le informazioni che fanno al caso tuo.

Bagaglio neonati: a cosa hanno diritto?

Come prima cosa, sappi che sia per i neonati che per i bambini sono necessari la carta d’identità o il passaporto per volare.

Per quanto riguarda il bagaglio invece, ogni compagnia aerea ha le sue regole.

La categoria Infant (cioè i neonati, dagli 0 ai 23 mesi), in genere ha diritto a un solo bagaglio a mano con un limite massimo di 10 kg.

Per Ryanair tutti i bambini tra gli 8 giorni e i 23 mesi compresi, devono essere accompagnati in volo da una persona di età maggiore ai 16 anni e possono sedersi, con le apposite cinture fornite dal personale, in braccio all’adulto.

Ogni neonato che viaggia in grembo ad un adulto ha diritto ad un bagaglio a mano gratuito fino a 5 kg (45x35x20) che potrà essere portato a bordo dall’adulto stesso.

La compagnia olandese Transavia invece, prevede un bagaglio da stiva gratuito del peso massimo di 10 kg che deve essere consegnato al banco del check in. Tutti i passeggini sono considerati bagagli da stiva e possono essere portati fino al gate, dove poi saranno imbarcati.

Se hai bisogno di portare a bordo con te la borsa del cambio o alimenti, dovrai inserire tutto dentro il tuo bagaglio a mano.

In caso tu avessi bisogno di aggiungere un bagaglio da stiva in più per il tuo neonato, potrai aggiungerlo a prezzi piuttosto vantaggiosi.



Inoltre ogni neonato ha diritto a trasportare gratuitamente fino a due di questi articoli: passeggino, lettino da viaggio, passeggino doppio, culla, seggiolino auto, carrozzina pieghevole e non, seggiolino rialzabile, portabebè. La compagnia Easyjet consente di portare a bordo gratuitamente una borsa fasciatoio delle seguenti dimensioni: 45x36x20.