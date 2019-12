Tra l’Umbria e le Marche un terremoto oggi prima dell’alba ha svegliato diversi residenti della zona. La situazione dopo il sisma.

Un terremoto oggi molto presto ha svegliato diversi residenti dell’area compresa tra Umbria e Marche. In particolare fra Perugia e Macerata è avvenuto un movimento tellurico di magnitudo 3.3, non particolarmente forte ma intenso comunque a sufficienza per poter essere avvertito dalla gente. C’è infatti anche chi si è svegliato di soprassalto per via del fenomeno naturale. Il terremoto oggi ha avuto luogo alle ore 04:17. I sismografi dell’Istituto Nazionali di Geofisica e Vulcanologia hanno misurato il tutto alle ore 04:17. L’ipocentro è avvenuto a 63 km di profondità, con epicentro invece a 2 km dalla località di Fiuminata, piccolo centro del Maceratese, ed a 13 km da Gualdo Tadino, in provincia di Perugia.

Terremoto oggi, scossa tra l’Umbria e le Marche nel cuore della notte

Non è arrivata alcuna segnalazione in merito a danni a cose o persone. Solo un pò di comprensibile apprensione, dati i numerosi precedenti dei mesi scorsi. Di terremoti in quella zona del centro Italia se ne stanno verificando a ripetizione con una certa periodicità ormai già da diverso tempo. Sono diversi i sismi che nel solo mese di dicembre hanno interessato l’Italia da nord a sud.

