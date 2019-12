Stasera in tv – Ratatouille, la trama e il cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 26 dicembre, con il film Ratatouille su RaiDue: la trama e le curiosità della pellicola

Appuntamento questa sera, giovedì 26 dicembre, con il film Ratatouille in prima serata su Raidue. Remy non è un ratto come gli altri, ma è dotato di una grande intelligenza e di sensi fuori dal comune. Il suo sogno è quello di diventare un cuoco, come il suo idolo Auguste Gusteau. Lui e il suo clan scappano dalla campagna e così, attraversando le fogne, si ritrova nella cucina del ristorante parigino gestito in precedenza dallo stesso Gusteau. Conosce qui lo sguattero Alfredo Linguini, che ha un buon cuore ma non è bravo ai fornelli. Si rifiuta di annegare Remy nella Senna iniziando insieme la loro avventura in cucina. Il ragazzo inizierà a preparare piatti meravigliosi, divenendo presto il miglior cuoco del ristorante. Il capocuoco Skinner sospetta qualcosa nel grande cambiamento del ragazzo. Nel frattempo il ristorante acquista una stella e così Linguini, dopo la fama e la ricchezza, inizia ad ignorare Remy, che ritrova nel frattempo il suo clan che si procurano di nascosto il cibo della dispensa del ristorante. Il ragazzo caccia così il topo. Successivamente lo stesso Alfredo non riesce più a cucinare piatti importanti dopo il litigio con Remy: e così svela a tutti il segreto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Ratatouille, le curiosità

Il film è uscito nelle sale americane nel giugno 2007, è l’ottavo film Pixar ed è diretto e co-sceneggiato da Brad Bird, già regista de Il gigante di ferro del 1999 e de Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi del 2004.