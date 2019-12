Stasera in tv – Cenerentola, la trama e il cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 26 dicembre, su Rai1 con il film Cenerentola: ecco la trame e il cast della pellicola

Questa sera, giovedì 26 dicembre, andrà in onda su Rai1 in prima serata a partire dalle 21:25 il film diretto da Kenneth Branagh Cenerentola. Gli interpreti della pellicola sono Lily James, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter e Richard Madden. Ella è una bambina felice, ma la scomparsa prematura della madre le sconvolge la vita. Successivamente suo padre sposa una donna ambiziosa come Lady Tremaine, che ha due figlie frivole. Dopo la morte del padre, Ella è costretta a pulire la casa e ad abitarne l’ala polverosa. Un giorno, però, incontra Kit, un ragazzo cortese che lavora al servizio del re.

Stasera in tv – Cenerentola, le curiosità

Al ballo così la bella Ella viene riconosciuta e tutti gli occhi sono rivolti verso di lei. Kit la riconosce trascorrendo così la serata insieme fino a quando Ella deve scappare allo scoccare della mezzanotte. Il principe, che non conosce il suo nome, può solo avere un indizio per ritrovarla: una delle scarpette che la fanciulla perde durante la fuga. Il re riconosce l’innamoramento del figlio e così lo esorta in punto di morte a ritrovarla per sposarla. Dopo una serie di peripezie i due si sposano diventando così il re e la regina più amati dal popolo. Appuntamento a questa sera su RaiUno con il film Cenerentola, in prima serata a partire dalle 21:25.