Un uomo precipita dal balcone a seguito di quella che sembra essere una assurda bravata. Il fatto ha avuto luogo a Mantova, e molto probabilmente sotto accusa è anche l’eccessivo consumo di alcolici per festeggiare il Natale. Un individuo ha voluto fare sfoggio di tutto il suo coraggio per fare colpo sulla fidanzata. Così si è appeso ad una ringhiera ma in pochi secondi gli è sfuggita la presa ed è finito di sotto. L’uomo precipita dal balcone e l’impatto al suolo avviene dal terzo piano. È risultato estremamente rovinoso una volta toccato il suolo. L’uomo ha 45 anni ed è di nazionalità ucraina. Ha riportato lesioni gravi su tutto il corpo. Le fratture multiple riscontategli e la grossa perdita di sangue soprattutto, lo hanno costretto ad un ricovero urgente in ospedale.

Precipita dal balcone, voleva impressionare la sua fidanzata

Pochi minuti dopo l’incidente, una volante della polizia è accorso sul posto. Gli agenti hanno trovato il questa persona gravemente ferita in strada, che rantolava nel suo stesse sangue. Subito dopo hanno individuato l’appartamento dal quale era caduto il 45enne. All’interno c’erano altri cinque connazionali, tutti visibilmente sotto gli effetti di un consumo eccessivo di alcolici. La ricostruzione delle forze dell’ordine, avvenuta non senza difficoltà, è stata la seguente. La vittima e la sua compagna si sono appartati di fuori sul terrazzino. Lui si è appeso alla ringhiera ma è finito di sotto, precipitando per diversi metri. Al momento si trova ricoverato in ospedale in condizioni serie.

