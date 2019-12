Nikki, la sensitiva delle star: “Nel 2020 terremoto devastante a Roma”

Le profezie per il prossimo anno di Nikki, la sensitiva delle star ne spara centinaia e spiega: “Vi dico cosa accadrà nel 2020”, un breve sunto.

Catastrofi, anche nel nostro Paese, calamità ed eventi cruenti, morti celebri: l’elenco di Nikki, la nota sensitiva delle star, per il 2020 è davvero molto lungo. Cerchiamo di farvi un sunto di quelli che sono gli eventi sensazionalistici predetti. Ovviamente, la sensitiva le spara grosse e ne dice a centinaia. Può anche darsi che, come dice lei, la First Lady Melania Trump lascerà Washington, ma meno probabile l’ipotesi della Casa Bianca in fiamme.

Cosa predice Nikki la sensitiva per il 2020?

Questi alcuni degli eventi predetti da Nikki la sensitiva per il 2020: problemi di salute per il presidente Trump; il primo ministro Justin Trudeau adotterà un approccio diverso, che funzionerà a suo favore, ma ci potrebbero essere ripercussioni, la terza guerra mondiale, di durata molto breve. Inoltre, verrà scoperto un altro pianeta e saranno possibili più avvistamenti e una sorta di oggetto volante non identificato potrebbe atterrare nell’area 51. Un orso grizzly – stando alla veggente – ucciderà una star del cinema. Alcune delle profezie potrebbero avverarsi e una riguarda l’Italia: altre inondazioni a Venezia, nel 2020. Alcuni edifici storici saranno sommersi in acqua con danni per milioni di euro.

La Scozia diventa indipendente e il Mississippi straripa nelle visioni della sensitiva, che è molto nota negli Usa, ma altrettanto criticata. Previsto anche un furto a Buckingham Palace con milioni di dollari di gioielli e dipinti sottratti. Per quanto concerne l’Italia, la sensitiva Nikki prevede un enorme terremoto a Roma che danneggia il Colosseo e il Vaticano. Tra inondazioni, attentati, sparatorie e incidenti aerei, ne abbiamo davvero per tutti i gusti e non è detto che tra le centinaia di previsioni qualcuna vada a segno. Sempre in Italia, previsti un incendio a Roma e parti di una chiesa che crolleranno a Milano. Tra le star a rischio salute, infine, Elon Musk, Ivana Trump, Ivanka Trump, Rudy Giuliani, Morgan Freeman, Sinead O’Connor, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Catherine Zeta-Jones, Ozzy Osbourne, Jack Nicholson, Drake, Angelina Jolie, Brad Pitt, Val Kilmer, Donald Trump, Hillary Clinton, Clint Eastwood e il Papa.