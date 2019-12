Michael Schumacher, la moglie: “Grandi cose cominciano da piccoli passi”

In seguito alla nascita della pagina di supporto a Michael Schumacher, la moglie Corinna ha rilasciato una post in cui mostra l’apprezzamento per il gesto.

Si avvicina il sesto anniversario dell’incidente sulla pista da sci che ha portato all’addio alla vita pubblica di Michael Schumacher. L’ex pilota di formula 1 ha rischiato di perdere la vita dopo aver battuto la testa ed è rimasto per sei mesi in uno stato di coma indotto. Quando le sue condizioni di salute sono migliorare, il sette volte campione del mondo è stato spostato in una clinica specializzata e successivamente curato in casa a Ginevra. In questi anni sono state scarse le informazioni sui suoi progressi, al punto che si è pensato che fosse rimasto in uno stato vegetativo.

In realtà lo scorso settembre, in occasione di un ricovero a Parigi, abbiamo scoperto che il campione è cosciente e vigile tramite un’indiscrezione. Questa informazione è stata poi confermata da Jean Todt, il quale ha rivelato che spesso passa da casa di Michael per vedere qualche Gran Premio insieme. Altro, purtroppo, non è stato comunicato. Questo perché la famiglia ritiene che le condizioni di salute di Michael debbano essere mantenute private. Corinna qualche mese fa ha spiegato che tale posizione è stata presa nel totale rispetto della volontà del marito.

Michael Schumacher, le parole di Corinna: “Grandi cose nascono da piccoli passi”

In occasione del sesto anniversario dall’incidente in montagna di Michael Schumacher, il suo fan club ha creato una pagina di supporto al campione chiamata ‘Keep Fighting Michael‘. La pagina in questione è un omaggio al fuoriclasse tedesco, nella speranza che un giorno possa tornare a mostrarsi in pubblico e rilasciare qualche dichiarazione. Keep Fighting è anche il nome dell’organizzazione di famiglia che si occupa delle raccolte fondi per le vittime di incidenti e per la ricerca sulle malattie rare.

L’iniziativa è stata salutata con grande entusiasmo dalla moglie del campione che ha scritto: “Le grandi cose cominciano da piccoli passi. Molte piccole particelle possono creare un enorme mosaico. Insieme siete più forti, e questo è esattamente il modo in cui le forze combinate del movimento ‘Keepfighting’ rendono più semplice dare coraggio agli altri”.