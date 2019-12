Valparaiso, Cile | Terribile incendio brucia 200 case nella notte di natale

Valparaiso, Santiago del Cile. La notte di natale un terribile incendio ha bruciato più di 200 case nelle campagne, lasciando circa 1000 sfollati.

Almeno 200 case sono state completamente distrutte dall’ultimo incendio divampato in Valparaiso, a 120 chilometri a ovest dalla città di Santiago del Cile. Lo ha comunicato questa mattina il ministro degli interni Gonzalo Blumel, affiancato dal direttore degli uffici nazionali d’emergenza, Ricardo Toro. Blumel ha assicurato che il fuoco è stato domato ed è attualmente sotto controllo, e salvo inconvenienti non dovrebbe più causare danni. I Vigili del Fuoco stanno lavorando via terra e via cielo per soffocare i falò ancora accesi. L’incendio è scoppiato la sera di Martedì 24 Dicembre all’interno di una piantagione, e si è poi esteso fino alle campagne di Rocuant e San Roque.

Potrebbe interessarti anche –> Bus giù da un burrone nell’isola di Sumatra, Indonesia | 28 morti e 13 feriti

Incendio in Cile: bruciano più di 200 case la notte di natale

Le fiamme hanno bruciato 150 ettari di bosco. Il ministro degli interni ha spiegato che la priorità fondamentale è quella di spegnere del tutto l’incendio, per poter iniziare il prima possibile i lavori di ricostruzione e di appoggio alle famiglie danneggiate. Blumel ha messo a disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni sull’origine dell’incendio, e non esclude la possibilità che sia stato intenzionale. Ha quindi invitato i cittadini ad un comportamento responsabile, e all’immediata denuncia di qualsiasi sospettato. Per quanto riguarda le famiglie che hanno perso le loro case a causa dell’incendio, ha assicurato che gli sarà presto fornita un’abitazione temporale e poi una definitiva. Ha promesso che non verranno più costruiti edifici in zone a rischio, incolpando lo Stato di non aver saputo distinguere in passato quali fossero i terreni non abitabili. Già ad aprile 2014 infatti, un enorme incendio aveva distrutto più di 2.900 case nella stessa zona, uccidendo 15 persone e lasciando oltre 500 feriti. In totale, le persone che hanno sofferto delle terribile conseguenze delle fiamme sono state circa 12.500.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!