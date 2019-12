Ibrahimovic Milan | spunta la data | “A Milanello il 30 dicembre”

Alla fine l’accordo Ibrahimovic Milan ci sarà, tanto che si parla anche della possibile data ufficiale in cui lo svedese tornerà a vestire di rossonero.

Si parla da giorni di un possibile accostamento Ibrahimovic Milan. Per i rossoneri sarebbe un gran bel regalo di Natale posticipato quello del ritorno dell’attaccante svedese. Che a 38 anni non ne vuole affatto saperne di appendere gli scarpini al chiodo, e si sente ancora capace di fare la differenza. Già in rossonero dal 2010 al 2012, Ibra fu il protagonista assoluto di quello che è stato l’ultimo scudetto vinto dalla squadra milanese nel 2010/2011. L’eventuale accordo Ibrahimovic Milan servirebbe anche a dare la scossa alla squadra, impelagata nell’ennesima stagione difficile dell’epoca recente. Si vocifera di un ingresso dai cancelli del centro sportivo di Milanello previsto per il prossimo 30 dicembre. Il calciatore si è svincolato da poco dal Los Angeles Galaxy, con il quale non ha vinto niente ma ha comunque ribadito di avere ancora dalla sua parte degli ottimi colpi.

LEGGI ANCHE –> Zlatan Ibrahimovic, gli strani auguri di Natale mandano in tilt i rossoneri

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ibrahimovic Milan, il 30 dicembre la possibile data del nuovo inizio

Stefano Pioli finora ha sempre glissato sull’argomento davanti alla stampa. Ma la convinzione è che il Milan sia già riuscito ad ottenere il si dello svedese. Corteggiato tra gli altri anche dal Napoli e dal Bologna. Il possibile contratto che il carismatico Zlatan dovrebbe firmare prevederebbe un primo accordo per i prossimi 6 mesi. Dopo questa stagione scatterebbe il rinnovo automatico per un altro anno in caso di raggiungimento di alcune clausole. Ad esempio le presenze ed i gol conseguiti. Il 30 dicembre coincide anche con la ripresa degli allenamenti in casa Milan. Che dopo la sosta natalizia in Serie A sarà atteso dalla partita casalinga contro la Sampdoria.

Leggi anche -> Milan, “sorpresa” Zlatan sotto l’albero? Ecco la verità