Gaia Di Fusco: chi è la giovane cantante di All Together Now

Gaia Di Fusco: chi è la giovane cantante, protagonista di All Together Now, carriera e curiosità, ha già partecipato a Io Canto.

Ha incantato tutti nella prima puntata di All together Now, la giovanissima Gaia Di Fusco, cantante di Mondragone in provincia di Caserta. La neo 18enne è arrivata direttamente in semifinale cantando la canzone Io e te da soli di Mina. Nella puntata del 4 dicembre si gioca così l’accesso alla finale della trasmissione seguitissima.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Gaia Di Fusco, protagonista di All Together Now

Per lei, nonostante la giovanissima età, non è la prima partecipazione televisiva. Infatti è arrivata alla finale di Io canto 2013, nella squadra di Claudio Cecchetto. Nel corso di quella trasmissione, ha portato in gara brani di successo come “Luce (Tramonti a nord-est)” di Elisa e “Someone like you” di Adele. La giovane cantante è figlia di mamma Annamaria e papà Mario, che le stanno vicini in queste avventure televisive.

Ha anche due fratelli, Niccolò e Sara. Al suo fianco, inoltre, c’è la nonna, che le ha in qualche modo trasmesso questa passione per il canto e con cui si esibiva anche nel coro della chiesa. Naturalmente in queste esperienze televisive che ha fatto negli ultimi anni non manca l’affetto che gli abitanti di Mondragone.