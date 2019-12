Fabriano piange Gabriele Battistoni morto a 32 anni: una città in lutto, il cordoglio del sindaco, a maggio si era sposato con Valentina.

Gabriele Battistoni, impiegato di Fabriano, in provincia di Ancona con la passione per la cucina, si è spento nelle scorse ore. Aveva solo 32 anni e da circa 2 anni e mezzo lottava contro un male terribile. Conosciuto e ben voluto in città, lascia la moglie Valentina, che aveva sposato a maggio e che gli era stata sempre vicina in questa battaglia.

Il cordoglio per la morte di Gabriele Battistoni

A lui ha dedicato parole di cordoglio e affetto il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli: “La vita trova sempre il modo di riportarti alla realtà anche in questi momenti in cui tutto dovrebbe essere sinonimo di serenità, condivisione e festa e lo fa nel modo più bastardo che ci sia nel giorno in cui meno te lo aspetti”. Il primo cittadino gli dedica parole affettuose e conclude: “C’è poco da dire, avevi stile da vendere amico mio e hai voluto dimostrarlo fino alla fine”.

Oltre alla moglie, Gabriele Battistoni lascia i suoi genitori Paola e Gianfranco, insieme al fratello Francesco. Ma lascia anche i tanti amici e conoscenti che in questi anni hanno fatto propria la sua battaglia contro quel mostro orribile che lo ha strappato prematuramente dai suoi affetti.

