Federico Martello, chi è: vita e carriera del semifinalista di All Together Now

Federico Martello, chi è: vita e carriera del semifinalista di All Together...

Federico Martello è il cantante in sedia a rotelle che ha stregato giuria e pubblico di All Together Now. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Già nella prima puntata di All Together Now Federico Martello ha lasciato tutti a bocca aperta. Il bravissimo e simpaticissimo cantante in sedia a rotelle ha letteralmente stregato i giurati del game show di Canale 5 con la sua grinta e il suo talento canoro, messo alla prova in una magistrale esecuzione di “It had better be tonight” di Michael Bublè. Conosciamolo più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Federico Martello

Federico Martello è nato a Partinico (Palermo) l’1 Giugno 1982 e fin da piccolo ha manifestato una spiccata e innata sensibilità per la musica e il canto. Nonostante la disabilità motoria che lo accompagna dalla nascita, ha portato avanti e sviluppato questo suo grande talento, coltivando e inseguendo i suoi obiettivi con caparbietà e grande forza di volontà.

Nel 2001 Federico Martello ha conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale e intrapreso la sua attività lavorativa a Palermo. Nello stesso anno si è trasferito a Siena dove ha continuato a lavorare e frequentare l’Università. Dal 2003 al 2005 ha seguito presso l’Accademia di Musica Diapason un corso di canto moderno e improvvisazione jazzista con l’insegnante Clara Cosci e partecipato ad alcuni concerti organizzati dalla stessa Accademia a Piazza Salimbeni e Teatro Rozzi e a serate di intrattenimento musicale nel senese.

Nel 2005 il giovane talento è stato ammesso all’Accademia di Canto Vocal Classes di Luca Jurman a Milano praticando studio di tecniche vocali e respirazione. Dopo aver trovato lavoro nel capoluogo lombardo, ha deciso di trasferirsi per poter meglio seguire l’Accademia di canto, per poi approdare nella vicina e più tranquilla città di Bergamo. Dal punto di vista tecnico vocale, Federico è considerato un baritenore, anche se la sua impronta vocale nasce da una perfetta fusione di lirica, improvvisazione jazzista e soul.

EDS