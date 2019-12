Don Giuliano Gallone: chi è il prete sul palco di All Together Now

Don Giuliano Gallone: chi è il prete sul palco di All Together...

Don Giuliano Gallone è tra i concorrenti del programma di Italia 1 All together now. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Tra i concorrenti del programma di Italia 1 All together now c’è anche un “don” che risponde al nome di Giuliano Gallone. Ha cantato “Più bella cosa” di Eros Ramazzotti e la sua esibizione ha convinto J-Ax e tanti altri vip del muro, che si sono alzati a ballare per lui. E così il sacerdote è passato alla fase successiva. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Don Giuliano Gallone

Don Giuliano Gallone, cappellano della Questura di Siracusa e parroco di San Giovanni alle Catacombe e San Marziano, è laureato in teologia e in scienze e tecniche psicologiche con una tesi sul rapporto tra neuropsicologia ed esperienza religiosa. Dopo alcuni corsi di Counselling ed un master sull’inclusione scolastica per alunni con bisogni educativi speciali, tra le altre esperienze, ha cominciato a operare anche come psicologo (è iscritto regolarmente all’Albo della regione Sicilia).

Don Giuliano ha deciso di partecipare ad All together now per aiutare i ragazzi della sua parrocchia: “Io canto in chiesa durante le funzioni religiose – ha detto -. Durante un matrimonio ho anche intonato John Legend tra lo stupore generale. Mi piacerebbe realizzare un piccolo teatro e anche una sala prove perché molti di loro sono musicisti”.

Don Giuliano ha poi confessato che “la chiamata di All together now l’ho ricevuta in un giorno molto particolare, perché proprio quella mattina avevo chiamato la mia insegnante di canto. Le avevo detto: ‘Basta. Ci fermiamo per un po’. Non studio per un po’ il canto!’. Alle 2 mi è arrivata una telefonata da Roma che mi proponeva un provino. Magari è un segno del destino”.

Cosa farebbe con i 50.000 euro in palio? “Mi piacerebbe realizzare un piccolo teatro per i miei ragazzi in parrocchia e magari anche una sala prove – spiega Don Giuliano -. Molto di loro sono musicisti”. E chissà che alla fine non ci riesca: le vie del Signore, si sa, sono infinite…

