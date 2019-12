Tanta paura per la blogger Benedetta Rossi la notte di natale, quando dei ladri sono entrati in casa sua rompendo una finestra. Ecco cos’è successo.

Tanta paura per la food blogger Benedetta Rossi la notte di Natale: mentre lei era fuori con il marito, i ladri sono entrati in casa sua rompendo una finestra. L’allarme di sicurezza è scattato immediatamente, avvertendo Benedetta e Marco, che si sono precipitati sul posto abbandonando i festeggiamenti. Al loro arrivo però la casa era vuota, e i due hanno trovato solo una finestra rotta. E’ finita “bene” una brutta serata che avrebbe potuto concludersi in dramma, ma la blogger e la sua famiglia si sono comunque spaventati moltissimo.

Ladri in casa la notte di natale, Benedetta Rossi racconta l’accaduto su Instagram

La food blogger Benedetta Rossi ha raccontato su Instagram tutto ciò che è successo la notte di natale, quando dei ladri hanno provato ad entrare in casa sua rompendo una finestra. Racconta: “Siamo andati da zia Giulietta e abbiamo messo alcune Instagram Stories. Dopo 5 minuti è scattato l’allarme perché c’erano i ladri in casa. Le telecamere hanno registrato tutto. Cari ladri, potete spostare tutti i mobili che volete, ma a casa nostra non ci sono soldi né gioielli. Grazie per averci rovinato la serata. La cosa peggiore della serata è il senso di colpa vissuto da nonna e zia Giulietta”. Stando al racconto della blogger, lei e il marito si sono precipitati immediatamente a casa non appena sono stati avvisati dall’allarme antifurto. Fuori casa hanno iniziato a suonare il clacson dell’automobile a più non posso, così da spaventare e mettere in fuga chiunque fosse ancora dentro l’abitazione. Al loro arrivo non cera più nessuno, così la coppia ha controllato i video registrati dalle telecamere e ha avvisato i Carabinieri dell’accaduto. Marco, marito di Benedetta, ha spiegato: “Forse hanno deciso di entrare dopo aver visto le Stories, ma ovviamente la casa è allarmata ed è inutile che perdono tempo. Dalle immagini registrate i carabinieri già sanno di chi si tratta più o meno. Sono già andati a casa di nostri vicini che hanno qui la casa vacanze. A loro hanno rubato la tv, da noi hanno solo frugato”.

