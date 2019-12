Natale a Napoli per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia ha festeggiato con la famiglia di lui, abbandonando gli altri due fratelli Rodriguez.

La bellissima show girl argentina Belen Rodriguez quest’anno ha trascorso le vacanze natalizie a Napoli, dove abita la famiglia del marito Stefano De Martino. In compagnia dei familiari italiani e del piccolo Santiago, i due stanno trascorrendo splendide giornate al sole. Negli ultimi giorni la bellissima argentina ha pubblicato sul suo profilo Instagram selfie con la sua famiglia, foto di delizioso cibo napoletano, e video di balli e brindisi con i parenti di Stefano. Anche Santiago, primo e (per ora) unico figlio della coppia Rodriguez – De Martino sembra divertirsi un mondo a Napoli, in compagnia dei cuginetti. Dalla famiglia non è ancora arrivata nessuna conferma sulla possibile nuova gravidanza di Belen.

Potrebbe interessarti anche –> Belen Rodriguez incinta: la foto sembra esplicita, ecco perchè

Belen Rodriguez, natale senza i fratelli Jeremias e Cecilia

Ma dove sono gli altri due fratelli Rodriguez, Jeremias e Cecilia, inseparabili da Belen sopratutto durante i periodi di vacanza? Sembra che quest’anno la famiglia si sia spaccata, e ognuno di loro sta passando il Natale in un posto diverso, in compagnia delle rispettive nuove famiglie. Non sappiamo dove sia Jeremias, attualmente fidanzato con la modella Soleil Stesi. Lei pochi giorni fa ha pubblicato su Instagram una foto scattata in una spa in Austria, ma di lui non abbiamo notizie da un po’. Cecilia Rodriguez invece, ormai prossima al matrimonio con Ignazio Moser, sta approfittando della pausa natalizia per godersi i panorami del Trentino Alto Adige, terra d’origine del fidanzato. E’ probabile che la famiglia Rodriguez, da sempre esempio di solidarietà e unione fortissima, si riunirà nei prossimi giorni per passare insieme ciò che resta delle feste natalizie di quest’anno. Niente fa pensare ad un litigio tra familiari, infatti.

Leggi tutte le nostre notizie di viaggi, cronaca, attualità e curiosità anche su Google News!