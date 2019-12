E’ morto suicida Ari Behn, 47 anni. Lo scrittore norvegese, ex marito della principessa Martha Louise, era malato di depressione da anni. Nel 2017 aveva accusato di molestie l’attore Kevin Spacey.

E’ morto suicida a 47 anni Ari Behn, scrittore norvegese ex genero del Re di Norvegia. Ha comunicato la notizia ai media internazionali il suo portavoce, questa mattina. Ari Behn è stato scrittore di numerosi romanzi e opere teatrali. Nel 2002 aveva sposato la principessa di Norvegia Martha Louise, da cui aveva avuto tre figlie. La coppia ha divorziato tre anni fa, forse a causa della depressione contro cui Behn lottava da anni. Alla sua malattia l’autore aveva dedicato anche un libro: con “Inferno”, il suo ultimo libro pubblicato nel 2018, Behn raccontava la battaglia contro la malattia mentale. La famiglia reale della Norvegia ha scritto un commosso messaggio d’addio ad Ari Behn: “Ari è stato una parte importante della nostra famiglia e ne conserviamo un ricordo affettuoso”, hanno scritto nel loro messaggio di cordoglio i reali di Norvegia. Nel 2017 Ari Behn è stato uno degli accusatori di molestie sessuali commesse da Kevin Spacey: Behn è il secondo uomo che muore improvvisamente dopo aver denunciato Spacey.

Ari Behn, morto suicida oggi all’età di 47 anni, è stato tra gli accusatori di Kevin Spacey nel 2017. Behn ha raccontato che Spacey lo avrebbe molestato toccandolo in modo inappropriato sotto ad un tavolo, durante le cerimonie per la consegna del Nobel per la pace. Poche ore prima della notizia del suicidio dello scrittore, Kevin Spacey ha pubblicato un video in cui invitava ad “uccidere con la gentilezza” i propri nemici. Behn è il secondo accusatore di Spacey a morire improvvisamente da quando è scoppiato lo scandalo sessuale che travolse la carriera dell’attore nel 2017.

