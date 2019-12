Tragedia nel giorno di Natale: bimbo di 14 mesi investito da un’auto

Un bambino di 14 mesi è morto all’interno di una fattoria dopo essere stato investito da un’auto il giorno di Natale.

Tragico incidente in una fattoria nell’Australia occidentale il giorno di Natale. Un bambino di 14 mesi è morto dopo essere stato investito da un’auto all’interno di una tenuta agricola a Grass Patch, a nord di Esperance, nel sud-est dello Stato. L’incidente è avvenuto verso le ore 11:00 di oggi, mentre ovunque fervevano gli ultimi preparativi per il tradizionale pranzo di Natale.

Il piccolo investito e ucciso per una tragica fatalità

Data l’ubicazione remota della fattoria in cui è avvenuto l’incidente, i familiari della vittima sono dovuti andare incontro ai paramedici, dandosi appuntamento allo svincolo dell’autostrada più vicina. Il piccolo stato quindi portato al Campus di salute Esperance, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato purtroppo inutile.

Il presidente dell’Esperance Shire, Ian Mickel, ha dichiarato a PerthNow l’incidente è stato devastante per la comunità. “È estremamente triste per loro. In particolare, una comunità rurale come Grass Patch è piccola e affiatata “, ha detto. “Esprimo le mie condoglianze e i miei sentimenti di lutto per gli abitanti dell’area di Grass Patch”.

