Stefano Tura, chi è: età, carriera, vita privata del giornalista

Stefano Tura è un giornalista della Rai, corrispondente dal Regno Unito, nonché scrittore di thriller.

Il bravissimo giornalista della Rai e corrispondente dal Regno Unito Stefano Tura è un volto noto che può vantare nel suo curriculum anche la scrittura di diversi romanzi. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Stefano Tura

Stefano Tura è nato a Bologna il 20 gennaio 1961. Suo padre, Sante Tura, fu tra i fondatori dell’ematologia italiana. Ha iniziato a muovere i primi passi da giornalista al quotidiano Il Resto del Carlino occupandosi di cronaca nera. Nel 1989 è stato assunto in Rai e fino al 1997 ha lavorato alla sede Rai dell’Emilia-Romagna, seguendo in particolare il processo per la strage del 2 agosto 1980 e tutta la vicenda della Banda della Uno bianca.

Nel 1998 Stefano Tura si è trasferito a Roma dopo la chiamata al Tg1 e ha continuato ad occuparsi di cronaca, firmando inchieste importanti come il sequestro Soffiantini (1998), gli omicidi di mafia e camorra, le vicende dei serial killer Gianfranco Stevanin (1998) e Donato Bilancia (1999), il mistero della famiglia Carretta (1999), l’alluvione di Sarno e Quindici del 1998.

In seguito, passato alla redazione esteri, Stefano Tura è stato inviato di guerra nei conflitti del Kosovo (1999), Afghanistan (2001), Iraq (2003), Sudan (2004) e ha seguito eventi internazionali come il processo di Abdullah Öcalan in Turchia (1999), il terrorismo internazionale nei paesi balcanici e medio-orientali (2000-2001), il traffico di organi in Brasile e paesi dell’est europeo (2001), le adozioni illegali in Romania e nell’ex Unione Sovietica, i ribelli islamici di Abu Sayyaf nelle isole Filippine (2002), la tratta dei minori in Kosovo (2002), lo sfruttamento della prostituzione nei paesi europei (2003), gli attentati di al-Qāʿida in Turchia (2003) e Spagna (2004), le indagini su Al Zarqawi (2004), l’allerta-terrorismo alle Olimpiadi di Atene (2004), le elezioni spagnole e americane (2004), la crisi umanitaria nel Darfur (2005), la rivolta di Addis Abeba (2005).

Nel gennaio 2006 Stefano Tura è diventato corrispondente della Rai da Londra, città dove vive tuttora, affiancando Marco Varvello cui si alterna nei reportage dalla capitale britannica. Nel frattempo ha continuato a coltivare anche la passione per la scrittura, pubblicando diversi romanzi: nel 2001 Il killer delle ballerine, nel 2002 Le caramelle di Super Osama – Viaggio a Kandahar di un inviato di guerra, nel 2003 Non spegnere la luce, nel 2005 il noir Arriveranno i fiori del sangue, nel 2005 Delitti per le feste, scritto insieme a Maurizio Matrone, nel 2014 Tu sei il prossimo, con cui ha vinto il Premio Romiti, e nel 2016 Il principio del male. Sulla sua vita privata, purtroppo, non si sa altro…

