Sosta natalizia Serie A | quando ricominciano gli allenamenti

La sosta natalizia in Serie A non interromperà il programma di allenamenti, che ricomincerà abbastanza presto per alcune squadre.

La sosta natalizia in Serie A è cominciata ufficialmente al fischio finale di Sassuolo-Napoli, posticipo della 17/a giornata. Ci si rivede in campo il 5 gennaio con Brescia-Lazio, lunch match che precede l’Epifania con altre tre gare da svolgersi nel corso della giornata. Il 6 gennaio poi ci saranno altri sei incontri. Ma ovviamente le varie compagini non resteranno ferme. In particolare quelle che versano in una situazione di classifica difficile o che arrivano da un periodo complicato tenderanno tutte a lavorare presto. È il caso del Brescia e del Lecce, che riprenderanno gli allenamenti già il 27. I lombardi in particolare si raduneranno a Roma per poi giocare una amichevole con il Trastevere il 30 dicembre prossimo. Per i salentini ripresa in sede con un giorno di permesso in più per i sudamericani.

Sosta natalizia Serie A, la Lazio ultima squadra a tornare al lavoro

Anche il Verona però lavorerà abbastanza presto durante la sosta natalizia della Serie A, questo perché è saltata la prevista tournée in Tunisia e quindi gli scaligeri hanno avuto modo di riposare già abbastanza. Pure la SPAL è pronta a tornare al lavoro. La maggior parte dei club invece comincerà di nuovo ad allenarsi a partire da domenica 29. Inter, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Sassuolo e Torino hanno scelto tale giorno. Il 30 tocca al Napoli, alla Juventus, alla Roma, al Parma ed all’Udinese. COme pure al Bologna, all’Atalanta ed al Milan. Gli ultimi a ricominciare saranno i biancocelesti della Lazio, il 31. Tutta la squadra festeggerà Capodanno a Dubai.

