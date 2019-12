Da non perdere gli appuntamenti oggi, 25 dicembre, Natale su Netflix con i film e le serie tv in programma: ecco tutte le trame e le curiosità

Tanti appuntamenti anche su Netflix nel giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre. Ci sarà Tre giorni di Natale che riguarda la storia di tre sorelle che festeggiano il Natale in montagna, in tre momenti differenti delle loro vite: in età adolescenziale, da adulte ed infine in vecchiaia. Poi Natale con uno sconosciuto parla di Johanne, che è donna di trent’anni sfortunata in amore. Dopo tre anni la sua storia d’amore è terminata e così il tempo che passa le ricorda che non è ancora sposata con dei figli. Decide così di frequentare qualche ragazzo senza risultati. Arriva la Vigilia di Natale arriva con Johanne che non riesce a presentare nessuno come suo fidanzato, come aveva annunciato. La notte di Natale cambierà qualcosa: chi busserà alla sua porta?

Natale in tv su Netflix, i film in programma

Il film “Let it snow: innamorarsi sotto la neve” parla di tre storie romantiche che iniziano durante una tempesta di neve che mette in ginocchio una cittadina del Midwest americano durante le vacanze di Natale. Ci saranno Jubilee, Tobin, Angie e Andy. La prima rimane bloccata in treno a causa della neve passando così la giornata con un ragazzo conosciuto da poco di nome Tobin, che scoprirà il suo amore per l’amica Angie. Infine, Andy pensa alla fine della sua storia d’amore con Jeb. Poi ci sarà la pellicola Un principe per Natale – Royal Baby, il terzo film dedicata al Natale Un Principe per Natale. Ci sarà il focus sulla storia dell’ex giornalista newyorkese Amber che si ritrova innamorata e sposata con il Re Richard. La Regina Amber aspetta il royal baby, ma non solo. Infine, andrà in onda Un cavaliere per Natale con protagonista Vanessa Hudgens, che interpreta Brooke, una affascinante quanto intelligente insegnante di scienze. Conoscerà Sir Cole, un vero cavaliere trasportato a spasso nel tempo da un maleficio ordito da una strega.