Da non perdere tutti gli appuntamenti di oggi, mercoledì 25 dicembre: tutta la programmazione di Natale sulle reti Rai e Mediaset

Tanti cambiamenti nel giorno di Natale, 25 dicembre, per la programmazione sulle reti Rai a partire dalla mattina. Su RaiUno dalle 9.40 ci sarà lo Zecchino d’Oro: poi alle 10.30 andrà in onda A sua immagine – Speciale Natale. Poi ci saranno i programmi della Santa Messa e Messaggio Natalizio e Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco. Alle ore 12.30 si può assistere al Concerto di Natale ad Assisi 2019. A partire dalle ore 14.30 andrà in onda il film Il ragazzo e il grande elefante, seguito dallo show Le strenne dello Zecchino d’Oro e dal film Anna dai capelli rossi – Promesse e giuramenti. In serata il film La Bella e la Bestia – Un magico Natale.

Su Rai2 si partirà prestissimo nel giorno di Natale con il film Le nove vite del Natale, alle ore 7.05. Dopo il Tg verrà trasmesso il film Planes 2 – Missione antincendio, per poi passare all’evento Culto Evangelico in occasione del Natale. Alle ore 14.00 va in onda il film Le scarpe magiche di Natale, per poi assistere alle 15.35 alla pellicola Un Natale molto bizzarro. Alle ore 18.50, invece, verrà trasmesso il film Il Natale dei miei ricordi, mentre in prima serata ci sarà Salemme il bello della diretta – Una festa esagerata.

Su Rai3, invece, andrà in onda il film Khumba – Cercarsi strisce disperatamente alle ore 9.40. Successivamente ci sarà la visione del documentario New Neighbours – Nuovi vicini, Meteo 3 – il TG3, il programma Quante Storie e il documentario Passato e Presente. A partire dalle 15.05 va in onda la serie Il Commissario Rex, seguita da Last Cop-L’ultimo sbirro-La morte di Babbo Natale. Poi si passerà a Un Posto al Sole che andrà in onda anche oggi per poi assistere in prima serata a Che storia è la musica: Natale.

Natale in tv – Film e cartoni in onda il 25 dicembre: reti Mediaset

Su Rete 4 andrà in onda il film Un bambino di nome Gesù, alle ore 8.00. Alle ore 10.00 andrà in onda la Santa Messa, seguita da I segreti della Bibbia. Il pomeriggio inizia alle ore 13.00 con La signora in giallo – Un Natale con la pistola, poi ci sarà Donnavventura Speciale Natale. A partire dalle 15.00 sarà messa in onda il film Il dottor Zivago, mentre in prima serata la pellicola Via col vento.

Su Canale 5 si partirà con il film Un Natale di mille colori alle ore 9.15. Poi subito dopo andrà in onda il film Un desiderio per Natale: dopo il Tg5 a partire dalle 13.40 verrà trasmesso il Concerto di Natale in Vaticano. Alle ore 16.20 si può assistere all’evento Opera On Ice. Conto alla rovescia va in onda come sempre alle ore 18.45, seguito dal TG5. Stesso discorso vale per Striscia la Notizia. In prima serata vediamo in onda il film Il peggior Natale della mia vita, mentre in in seconda serata la pellicola Michael Buble’s Christimas in Hollywood.

Su Italia 1 a Natale andrà in onda il film I Rubacchiotti, seguito da La storia infinita 2. Dopo Cotto e mangiato, Studio Aperto e Sport Mediaset, andrà in onda il cartone animato Captain Tsubasa, seguiti dal film Dennis la minaccia. Alle ore 16.10 va in onda il film Un principe per Natale e alle ore 18.15 la serie tv Mr Bean – Buon Natale Mr Bean. In prima serata vediamo Up & Down – Una favola normale, mentre in seconda serata, alle ore 23.59, ci sarà il film Lo Schiaccianoci 3D.