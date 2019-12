Mario Tozzi, chi è: età, vita privata, carriera del geologo e personaggio tv

Mario Tozzi è un geologo, divulgatore scientifico e saggista noto anche come autore e personaggio televisivo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Mario Tozzi, detto anche Mister Natura, è senz’altro il geologo e divulgatore scientifico più famoso in Italia. Autore e divulgatore scientifico di successo, è noto al grande pubblico soprattutto per aver partecipato a “Geo&Geo” e ad altri programmi televisivi. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Mario Tozzi

Mario Tozzi è nato a Margherita di Savoia, in Puglia, il 13 dicembre 1959. Dopo la laureai in Scienze geologiche all’Università La Sapienza di Roma, conseguita con il massimo dei voti, è diventato dottore di ricerca e ha cominciato a occuparsi dello studio dell’evoluzione geologica del Mediterraneo centro-orientale, ricoprendo il ruolo di primo ricercatore presso il Consiglio Nazionale di Ricerca (CNR). E’ anche responsabile per la divulgazione della Federazione italiana scienze della Terra.

Come accennato, la fama di Mario Tozzi presso il grande pubblico nasce con la sua collaborazione con “Geo&Geo” tra il 1996 e il 2004. Dal 2000 il geologo ha condotto “Gaia – Il pianeta che vive”. Per la Rai ha curato una serie di 120 documentari di quindici minuti dedicati alle bellezze italiane. Nel 2009 è passato a La7 e ha condotto, insieme al Trio Medusa, il programma “La gaia scienza”.

Mario Tozzi ha anche lavorato a Radio2, occupandosi ovviamente di tematiche ambientali, e con Radio-Radio, rispondendo alle domande dei radioascoltatori. Sono in tanti a inviargli email (anche critiche) soprattutto dopo quello che è accaduto il 24 agosto scorso ad Amatrice. Dal 2010 al 2011 ha collaborato con National Geographic, e nel 2015 ha preso la conduzione dl programma “Fuori luogo”.

Per ragioni ambientaliste, etiche e salutistiche Mario Tozzi si dichiara vegetariano. Grande amante del motociclismo, da giovane ha percorso la U.S. Route 66 statunitense. Nel 2015 ha annunciato il suo definitivo addio al mondo dei social, anche se su Facebook risulta attivo un profilo ufficiale a suo nome: che abbia cambiato idea?

EDS