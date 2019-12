Igor Cassina, chi è: età, vita privata, carriera del grande ginnasta

Igor Cassina è un allenatore di ginnastica artistica ed ex ginnasta italiano, campione olimpico nella specialità della sbarra. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

La fama di Igor Cassina è legata alla sua brillante carriera da ginnasta. Alle olimpiadi di Atene del 2004 l’atleta lasciò tutti con il fiato sospeso mentre eseguiva l’esercizio alla sbarra che gli è valso l’oro olimpico. Oggi, abbandonato lo sport agonistico, è impegnato come comunicatore, personaggio televisivo, commentatore tecnico e allenatore di ginnastica artistica, dopo aver dato alle stampe la sua autobiografia “Igor Cassina – il ginnasta venuto dallo spazio”. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Igor Cassina

Igor Cassina è nato a Seregno, nel cuore della Brianza lombarda, il 15 agosto 1977. Figlio di un designer e proprietario di una fabbrica di mobili, dopo una brevissima esperienza nel judo, a soli 5 anni si è avvicinato alla ginnastica artistica, allenato da Franco Giorgetti. A nove anni anni ha disputato a Varese la sua prima gara, arrivando quarto su circa ottanta bambini partecipanti.

Nel 1992 a Vercelli il 15enne Igor Cassina si è laureato campione nazionale Junior. Due anni più tardi si è confermato campione italiano Junior e campione assoluto alla sbarra (primo ginnasta italiano appartenente alla categoria Junior a vincere un titolo assoluto). Nel 1999 ha partecipato ai Mondiali di Tianjin a squadre arrivando 14°. Nel 2000 ha fatto parte della squadra olimpica italiana volata a Sydney per la XXVII Olimpiade.

Nel 2001 ai Mondiali di Gand Igor Cassina è arrivato quarto alla sbarra. L’anno successivo ha partecipato agli Europei di Patrasso, dove ha conquistato una medaglia di bronzo. Da quel momento ha messo a segno una serie di successi, compreso l’argento ottenuto ai Mondiali di Anaheim nel 2003.

Nel 2004 Igor Cassina, più in forma che mai, ha partecipato alla sua seconda Olimpiade, quella di Atene. Il 23 agosto si presenta alla pedana della sbarra come primo atleta al mondo a presentare una particolare figura artistica: un movimento Kovacs (dal nome di un famoso ginnasta ungherese) teso con avvitamento a 360° sull’asse longitudinale, riconosciuto già dal 2002 dalla federazione internazionale con il nome di “movimento Cassina”. Eseguendolo alla perfezione Igor ha vinto la medaglia d’oro alla sbarra.

Ai mondiali del 2005 il campione ha presentato il “Cassina 2”, un esercizio ancora più complesso del “movimento Cassina” – un doppio salto con gambe tese e due avvitamenti, molto pericoloso – che gli è valso però solo il decimo posto. Nel 2006 agli europei di Volos (Grecia) alla sbarra ha chiuso al quinto posto. Ai successivi mondiali di Aarhus (Danimarca, 2006) è caduto durante le qualificazioni procurandosi un brutto infortunio al costato.

In seguito l’atleta si è dedicato così studio universitario (Scienze motorie) e alla propria riabilitazione: rimessosi completamente anche grazie all’aiuto del suo allenatore Maurizio Allievi, è tornato a gareggiare agli europei del 2007 di Amsterdam, conquistando il bronzo. Nel febbraio del 2011 Igor Cassina ha annunciato il suo ritiro dallo sport agonistico e ha cominciato a lavorare come commentatore tecnico per la Rai e allenatore.

