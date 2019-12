L’ex pattinatore russo, leggenda del pattinaggio, Evgeni Plushenko, ballerino di Opera on Ice: chi è, carriera e curiosità, cosa sapere.

Evgeni Viktorovich Plushenko è un ex pattinatore russo, vera leggenda in questo sport. Classe 1982, è quattro volte medaglia olimpica (oro 2006, oro squadra 2014, argento 2002 e 2010), tre volte campione del mondo (2001, 2003, 2004), sette volte campione europeo (2000, 2001, 2003, 2005 , 2006, 2010, 2012). Inoltre, è stato quattro volte campione del Grand Prix Final (1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2004–05) e dieci volte campione nazionale russo (1999–2002, 2004–2006 , 2010, 2012–2013).

Vita privata di Evgeni Plushenko

Plushenko è nato il 3 novembre 1982 a Dzhamku, distretto di Solnechny, Khabarovsk Krai, Unione Sovietica. Sua madre era originaria di Volgograd, russo SFSR, e suo padre, un carpentiere, nacque a Donetsk, nella Repubblica socialista ucraina sovietica. Ha una sorella. Si è sposato con Maria Ermak, una studentessa di sociologia all’Università Statale di San Pietroburgo, durante una cerimonia all’Hotel Astoria di San Pietroburgo. Il loro figlio, Egor Evgenievich (originariamente Kristian), è nato il 15 giugno 2006.

I due qualche anno dopo si separarono. Nell’agosto 2009, Plushenko annunciò il suo fidanzamento con Yana Rudkovskaya, produttrice discografica della cantante russa Dima Bilan. Si sono sposati il ​​12 settembre 2009. Il loro figlio, Alexander, è nato nel gennaio 2013. La madre di Plushenko è morta il 10 luglio 2015.

I record del ballerino russo

Vincitore della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Torino 2006 e quella d’argento ai Giochi Olimpici di Salt Lake City 2002 ed ai Giochi Olimpici di Vancouver 2010, la sua è una carriera da record. Tra l’altro, è l’unico atleta nella storia del pattinaggio di figura ad aver vinto tre medaglie olimpiche nel singolo maschile.

Alla fine degli anni Novanta, all’apice della carriera, Plushenko sviluppò una rivalità con Alexei Yagudin, con il quale si allenò sotto Mishin fino a quando Yagudin non se ne andò nel 1998. Nel 2000, Plushenko sconfisse Yagudin agli Europei del 2000, ma finì quarto ai Mondiali del 2000. In diverse occasioni, si sono confrontati tra loro, in una rivalità che andò avanti per quasi un decennio. Da qualche anno, Evgeni Plushenko è nel cast di Opera On Ice.