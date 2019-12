Costa del Sol, tragedia di Natale in hotel: tre morti in piscina

Una famiglia inglese di tre persone muore nella tragedia della piscina dell’hotel Costa del Sol alla vigilia di Natale: chi sono le vittime.

La tragedia della vigilia di Natale è avvenuta al Club La Costa World nella Costa del Sol ieri pomeriggio: un ragazzo di 16 anni, un uomo di 52 anni e una ragazza di nove anni sono morti nell’incidente. La notizia è fornita dal tabloid inglese The Mirror.

Tragedia di Natale in Costa del Sol

Tre membri della stessa famiglia sono morti in una località di villeggiatura della Costa del Sol in Spagna. La tragedia della vigilia di Natale si è verificata dopo che una bambina di nove anni ha avuto difficoltà nella piscina del resort. Il suo fratello maggiore, 16 anni, e il loro padre, 52 anni, sono saltati in acqua per salvarla. A quanto pare, non sarebbero riusciti a tornare indietro con la piccola e sono morti così tutti e tre. Il dramma si è consumato al Club La Costa World, un vasto resort per vacanze con vista sul Mediterraneo, a breve distanza in auto da Fuengirola.

Ieri pomeriggio i sommozzatori della polizia hanno ispezionato la piscina, compresa la pompa della piscina. Questo per capire se vi siano difetti nella manutenzione della piscina. Si pensa che la mamma dei bambini sia stata una delle persone che hanno lanciato l’allarme. Un testimone ha spiegato che ha visto “corpi coperti da lenzuola bianche” sul lato della piscina e ha potuto sentire “una donna piangere ad alta voce”. Il ministero degli Esteri britannico ha confermato il drammatico incidente.

